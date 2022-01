Kalisz: Kierowcwa BMW stracił prawko i zapłaci wysoki mandat

Znowelizowane przepisy Ustawy o ruchu drogowym jasno mówią o surowych restrykcjach wobec tego typu kierowców. Przekonał się o tym 27-letni kierowca BMW, który w związku z rażącym przekroczeniem dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym nie tylko stracił prawo jazdy na 3 miesiące, ale również został ukarany wysokim mandatem.

- Nadmierna prędkość to jedna głównych przyczyn najpoważniejszych w skutkach wypadków drogowych. Dlatego nie ma taryfy ulgowej dla kierowców, którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości – szczególnie w obszarze zabudowanym - mówi asp. Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Niestety, pomimo licznych apeli wielu kierowców nadal nie stosuje się do obowiązujących przepisów. Następstwem zbyt szybkiej jazdy jest m. in. dłuższa droga hamowania, brak kontroli nad pojazdem, co w konsekwencji może doprowadzić do wypadku, również tego najtragiczniejszego w skutkach.