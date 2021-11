Kalisz: Kolejny zabytkowy nagrobek ocalony dzięki kweście. ZDJĘCIA

Prace konserwatorskie pozwoliły przywrócić pierwotną estetykę miejsca spoczynku Anny i Marii Daragan. Nagrobek był w bardzo złym stanie. Krzyż groził zawaleniem, a elementy kamienne pokryły zielenice. Po oczyszczeniu wieniec z piaskowca poddano hydrofobizacji. Kamienny krzyż oraz tablice zabezpieczono woskiem mikrokrystalicznym. Zrekonstruowano również napisy na tablicach, wypełnione ołowiem.

- To kolejny nagrobek, który został odrestaurowany dzięki ofiarności mieszkańców. Cieszę się, że kwesta z roku na rok przynosi coraz lepsze efekty finansowe. Obowiązkiem nas wszystkich jest dbanie o to, aby to dziedzictwo przekazać kolejnym pokoleniom - powiedział prezydent Krystian Kinastowski.