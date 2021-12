Kalisz. Kursowanie autobusów w Wigilię, Boże Narodzenie i Nowy Rok

Do 31 grudnia w dni robocze linia nr 19E nie będzie wykonywała kursów odjeżdżających z Kalisza o godz. 7:08, 10:08, 13:08, 16:08 oraz z Ostrowa Wlkp. o godz.: 8:45, 11:45, 14:45, 17:45.

W Wigilię, 24 grudnia wszystkie linie kursują jak w dni robocze, ale tylko do godziny 16:00.

Ostatni kurs linii 3D z Kalisza do Żydowa o godz. 13:59, linii 19E z Kalisza do Ostrowa o godz. 14:08, a linii 19E z Ostrowa do Kalisza o godz. 15:45. Linia nr 10 bez zmian.

Pierwsze Święto - 25 grudnia

1, 1A, 1B - jak w niedzielę tylko do ulicy Leśnej,

12, 12K - jak w niedzielę tylko do Cmentarza Komunalnego,

3B - tylko do ulicy Elektrycznej,

10 - jak w niedzielę.

Pozostałe linie nie kursują w ten dzień.