"Kalisz miastem otwartym. Bez faszyzmu". Akcja bilbordowa w Kaliszu ZDJĘCIA

Transparenty pojawiły się u zbiegu ulicy Wrocławskiej i Podmiejskiej oraz u zbiegu Poznańskiej i Ogrodowej. To wspólna inicjatywa takich organizacji jak Akcja Demokracja, KOD Kalisz, Obywatele RP, czy Protest z Wykrzyknikiem.

- To co się stało w Kaliszu 11 listopada zszokowało całą Polskę. Dlatego ze względu na różne konsekwencje, które poniesie reputacja Polski, stwierdziliśmy jako ruch Akcja Demokracja w koalicji z lokalnymi organizacjami, że nie możemy przejść obok tego obojętnie. To co ważne to pokazywanie sprzeciwu wobec zawłaszczania przestrzeni przez ekstremistów działających pod parasolem rządowym. Należy zawsze przypominać, że wśród osób, które dokonały haniebnych czynów 11 listopada były osoby (Piotr R. - przyp. red.) znane z występowania na konferencji partyjnej Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry czy osoby (Wojciech O. - przyp. red.) związane z Radiem Maryja - mówi Jakub Kocjan z Akcja Demokracja.