Kalisz: Miasto przymierza się do budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Podmiejskiej i Wyszyńskiego

Ulica Podmiejska w Kaliszu to jedna z najbardziej ruchliwych ulic w mieście. Miasto w ramach swoich możliwości finansowych sukcesywnie przeprowadza remonty, starając się utrzymać odpowiedni stan techniczny ulicy. Jednak z uwagi na bardzo duże obciążenie ruchem kołowym, zarówno lokalnym jak i tranzytowym, stan nawierzchni ulega coraz szybszej degradacji. Ponadto, obecnie istniejąca obsługa skrzyżowania poprzez sygnalizację świetlną, wpływa negatywnie na płynność ruchu na ulicy Podmiejskiej, co powoduje powstawanie korków na znacznych odcinkach, nie tylko ulicy Podmiejskiej, ale powiązanych z nią alei Wojska Polskiego, ulicy Stanczukowskiego i ulicy Dobrzeckiej.

Dla miasta budowa ronda to zbyt duży wydatek. Dlatego ratusz wystąpił do Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zadania, w wysokości 2,5 mln zł. W ramach zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania na rondo planuje się wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni zdolnej do przenoszenia dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej pojazdu wynoszącego 115 KN/oś., budowę zatoki autobusowej, budowę chodników i ścieżek rowerowych, przebudowę odwodnienia i oświetlenia, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną.

Ulica Podmiejska, na odcinku od Ronda Westerplatte do Ronda Dobrzeckiego, (w tym objęte wnioskiem skrzyżowanie z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) została wybudowana pod koniec lat 70. Początkowo stanowiła dojazd do placu budowy, na którym powstawało największe kaliskie osiedle mieszkaniowe. W wyniku sukcesywnie postępującej rozbudowy oraz zagospodarowania terenów przyległych i rozwoju sieci dróg na terenie miasta, wzrastało znaczenie ulicy Podmiejskiej. 1 stycznia 2006 r. ulica Podmiejska zaliczona została do kategorii drogi krajowej - w ciągu DK nr 25. Obecnie pełni rolę jednego z najważniejszych ciągów komunikacyjnych i tranzytowych Kalisza. Ponadto stanowi dojazd pojazdów ciężkich do terenów inwestycyjnych oraz kaliskich stref gospodarczych zlokalizowanych przy ul. Inwestorskiej oraz ul. Zachodniej.

Na podstawie badań ruchu drogowego, przeprowadzonych w październiku 2016 r., na rozpatrywanym odcinku ulicy uzyskano 19 995 pojazdów na dobę (udział pojazdów ciężarowych stanowi ok. 17%). W przypadku zakłóceń i utrudnień w ruchu na alei Wojska Polskiego (drodze zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Podmiejskiej), bardzo znacząco wzrasta natężenie ruchu pojazdów na ulicy Podmiejskiej. Przejmuje ona wówczas dodatkowe obciążenie ruchem pochodzącym z alei Wojska Polskiego, dla której ruch wzrasta nawet do 21 370 pojazdów na dobę (udział pojazdów ciężarowych stanowi ok. 10%).