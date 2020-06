Kalisz: Miasto zachęca mieszkańców do wysiewania kwietnych łąk i rozdaje nasiona

Program "Kalisz (za)kwitnie" będzie realizowany przez cały czerwiec. Wnioski można składać elektronicznie lub osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza. Nasiona otrzymają kaliszanie, którzy wypełnią formularz, a w nim wskażą konkretne miejsce – wymogiem jest, by teren należał do Miasta - i zadeklarują chęć zadbania o łąkę – przynajmniej w początkowej fazie wzrostu.Rolą urzędu będzie ocena, czy na wskazanym terenie lepiej urośnie tradycyjny trawnik czy łąka kwietna. Uczestnik programu otrzyma do 1 kg nasion trawy lub do 50 dag mieszanki łąki kwietnej.

Wniosek możesz pobrać TUTAJ

Dodatkowo, aby zachęcić mieszkańców do ukwiecania nawet niewielkich „poletek” w przestrzeni miasta, prezydent Krystian Kinastowski rozda dwieście miniłąk kwietnych.

- To taka nietypowa, „zielona” korespondencja z ratusza. W każdej z dwustu kopert znajduje się specjalna mieszanka roślin jednorocznych i wieloletnich, których kwiaty są chętnie odwiedzane przez pszczoły, trzmiele i inne owady zapylające. Zawartość wystarczy na obsianie kilku metrów kwadratowych terenu. Nasiona można wymieszać z trawą, dosiać na rosnącym trawniku czy w donicy balkonowej. Zachęcam, rozejrzyjmy się wokół siebie. Może w pobliżu bloku czy na podwórku jest miejsce na łąkowe kwiaty? - zachęca Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.