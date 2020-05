Kalisz: Msza w intencji ludzi pracy zamiast tradycyjnej pielgrzymki robotników. ZDJĘCIA

28. Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników i Pracodawców do św. Józefa w Kaliszu miała odbyć się 1 maja. Związkowcy do udziału w wydarzeniu zaprosili między innymi prezydenta Andrzeja Dudę. Z powodu epidemii koronawirusa tradycyjna pielgrzymka nie odbyła się. W kaliskiej bazylice odbyła się msza święta w intencji ludzi pracy, której przewodniczył biskup Edward Janiak. Obowiązywały jednak obostrzenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej. W nabożeństwie mogło wziąć udział jedynie 50 osób.

Jak dodaje szef kaliskiej "Solidarności", firmy w regionie starają się maksymalnie wykorzystywać możliwości zawarte w rządowej tarczy antykryzysowej.

- Mamy jednak sygnały, że jeśli nie będzie szybkiego odmrożenia gospodarki, nie są wykluczone zwolnienia. Związki zawodowe są elastyczne i z pracodawcami zawierają rożnego rodzaju porozumienia, żeby ta tarcza antykryzysowa zadziałała, by ochronić jak najwięcej miejsc pracy, nawet kosztem uposażenia pracowników - dodaje Bernard Niemiecc.

- Władze "Solidarności" zawiesiły wszelkiego rodzaju uroczystości. Natomiast w gronie określającym przepisy modliliśmy się o robotników, o i ich trudne dziś i lepsze jutro. Wiele miejsc pracy jest zagrożonych, ale w ramach tarczy antykryzysowej chcemy obronić od dwóch do nawet czterech milionów miejsc pracy. Na ten cel przeznaczyliśmy 330 miliardów złotych. To Ogólny koszt wszystkich działań nie tylko na rynku pracy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości stara się dbać, aby ten świat ludzi pracy jak najspokojniej przeszedł przez ten kryzys. Jest to trochę smutny dzień, bo zawsze przyjeżdżali tutaj górnicy, hutnicy, stoczniowcy. Byliśmy w gronie wielkiej rodziny. Dzisiaj jesteśmy ze świętym Józefem wspólnie z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszko, aby modlić się, aby to lepsze jutro przyszło jak najszybciej - mówi poseł Jan Mosiński, były szef kaliskiej "Solidarności", jeden z inicjatorów kaliskich pielgrzymek robotników do świętego Józefa.