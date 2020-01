Kalisz nie zostanie świetlną stolicą Polski. Energa ogłosiła laureatów swojego konkursu

Energa ogłosiła listę miast, które zdobyły najwięcej głosów w pierwszym etapie konkursu. Nie ma wśród nich Kalisza. W głosowaniu w naszym województwie najwięcej punktów zdobyła Września.

W 1. etapie plebiscytu oddano ponad 74 tys. głosów na 175 miast z całej Polski. Z tego grona wyłoniono finałową szesnastkę. Każde z tych miast otrzyma wsparcie charytatywne o wartości 10 tys. zł. Teraz powalczą one o miano najładniej świątecznie przystrojonej miejscowości i dodatkowy - wart 40 tys. zł - sprzęt AGD przeznaczony dla domów dziecka, seniorów i rodzin będących w potrzebie

Jest też konkurs fotograficzny, w którym udział może wziąć każdy. Na stronie www.swiecsie.se.pl/konkurs-fotograficzny można dodać swoje zdjęcia w pięciu kategoriach: Moje Miasto, Moi Bliscy, Mój Dom, Moja Iluminacja i Moja Ulubiona Szopka.

Zdjęcia można zgłaszać do 15 stycznia. Do wygrania 79 nagród – bonów do internetowego sklepu Energi o łącznej wartości ponad 30 tys. zł. Na zwycięzcę Grand Prix czeka bon o wartości 3 tys. zł.