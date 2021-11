Kalisz: Niecodzienne zwierzę w kaliskim schronisku. Czy ktoś z Was nie zgubił... kozła? ZDJĘCIA

Kaliskie schronisko dla bezdomnych zwierząt otrzymało zgłoszenie o błąkającym się koźle w czwartek. Został on przywieziony do azylu przez pracownika, który pełnił popołudniowy dyżur. Okazuje się, że zwierzę błąkało się już od dłuższego czasu.

- Z tego co się dowiedzieliśmy, ktoś kiedyś trzymał na jednej z posesji kozy, ale potem zniknął. Został ten jeden kozioł. Jest to zwierzę i decydując się na jego trzymanie ponosimy za nie odpowiedzialność. Jeśli ktoś widział, że na tym terenie przebywa ten kozioł, to szkoda, że zgłoszenie wpłynęło tak późno. Z tego co wiemy, to był on tam obserwowany już kilka miesięcy temu. Jest to więc nieodpowiedzialne zachowanie - mówi Jacek Jerzy Kołata, kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu.