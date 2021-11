Kalisz: Nielegalnie odprowadzał ścieki do Piwonki. Namierzyli go strażnicy miejscy. ZDJĘCIA Andrzej Kurzyński

Strażnicy miejscy w Kaliszu namierzyli jednego z przedsiębiorców, który nielegalnie odprowadzał ścieki do przepływającej przez osiedle Szczypiorno strugi Piwonki. To dopływ Prosny, który uchodzi do rzeki w Piwonicach.