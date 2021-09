Kalisz: Nietypowy koncert pod basztą Dorotką. ZDJĘCIA

W sobotę przy baszcie Dorotce w Kaliszu odbywała się impreza pod hasłem "Spotkajmy się przy Baszcie", organizowane w ramach zakończenia Europejskich Dni Dziedzictwa. Jednocześnie wydarzenie otworzyło cykl imprez pod nazwą „Symbole legend kaliskich”. Na początek była to legenda „Ręce Anny” wraz z jej symbolem – dzwonkami.

„Ręce Anny”, opowiada o żyjących za czasów Bolesława Pobożnego kaliskich mistrzach cechowych, i dwórce wielu talentów ˗ Annie.

Jak napisał Eligiusz Kor-Walczak, autor legendy:

˗ Jedyne, co pozostało do dzisiejszego dnia po Annie w Kaliszu, to pierścienie z jej małych rąk wtopione w dzwony. I choć przez wieki dzwony te kilkakrotnie przelewano, szlachetnego kruszcu na tyle w nich pozostało, że dzwony w tym mieście piękniej dzwonią niż gdzie indziej.