Kalisz: Pijany kierowca nie zauważył znaku "zakaz wjazdu"...

Policjanci patrolujący w nocy ulice Kalisza zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę audi. Mężczyzna na jednym z parkingów nie zastosował się do znaku „zakaz wjazdu”. W czasie rozmowy funkcjonariusze wyczuli od kierowcy woń alkoholu.

- Przeprowadzone badanie potwierdziło, że mężczyzna prowadził auto w stanie w stanie nietrzeźwości. 27-latek miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu . Nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzny mogło doprowadzić do tragedii na drodze. Policjanci zapobiegli temu, aby pijany kierowca kontynuował jazdę - mówi asp. Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Kierowcą okazał się mieszkaniec powiatu ostrowskiego. Mężczyzna stracił już prawo jazdy. O jego dalszym losie zadecyduje wkrótce sąd. 27-latkowi grozi teraz do dwóch lat więzienia.

- Po raz kolejny, apelujemy do kierowców, aby nie wsiadali za kierownicę po spożyciu nawet najmniejszej ilości alkoholu. Jazda na „podwójnym gazie” zaburza zdolność do właściwego postrzegania rzeczywistości, co z kolei wpływa na podejmowane decyzje za kierownicą. Niestety, wciąż wiele osób igra z życiem i zdrowiem swoim oraz innych uczestników ruchu drogowego, decydując się wsiąść kierownicę pod wpływem alkoholu - dodaje rzeczniczka kaliskich policjantów.