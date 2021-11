Kalisz. Policja apeluje do pieszych i kierowców o rozsądek

Na terenie Kalisza doszło w ostatnim czasie do dwóch zdarzeń z udziałem pieszych. Do pierwszego doszło we wtorek przed godziną 15 w rejonie ul. Harcerskiej w Kaliszu. Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 24-letni pieszy przebiegając przez jezdnię w miejscu nie wyznaczonym wybiegł z zza samochodu wprost pod nienajeżdżający pojazd marki Volkswagen. W wyniku tego zdarzenia pieszy został przetransportowany do szpitala. Do drugiego zdarzenia doszło ponad trzy godziny później na ul. Podmiejskiej w Kaliszu. Policjanci pracujący na miejscu wypadku wstępnie ustalili, że 45-letni kierowca volkswagena potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych 26-latka. Pieszy doznał obrażeń i trafił do szpitala.