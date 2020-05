Kalisz: Rodzice najmłodszych uczniów nie są zainteresowani posłaniem dzieci do szkół

Rodzice zaledwie pięciu procent uczniów z klas od 1 do 3 kaliskich szkół podstawowych wyrazili chęć wysłana swoich dzieci do szkół. Powołując się ta ten fakt, ale również sytuacja epidemiologiczna sprawiły, że Prezydent Miasta Kalisza, na prośbę dyrektorów szkół, zadecydował o zawieszeniu zajęć przez kolejne siedem dni.

Nadal trwa zdalne nauczanie na wszystkich poziomach edukacyjnych, w tym na poziomie wychowania wczesnoszkolnego. Rodzice zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

- W przyszłym tygodniu będzie analizowana sytuacja epidemiologiczna. Dyrektorzy szkół ponownie zwrócą się do rodziców uczniów z zapytaniem o ich deklaracje co do powrotu dzieci do szkół. Na tej podstawie podjęta zostanie decyzja o ewentualnym rozpoczęciu zajęć od 1 czerwca 2020 roku - informuje Juliusz Kowalczyk z Urzędu Miasta Kalisza.