Kalisz. Ruszył proces w głośnej sprawie zabójstwa przy ulicy Fabrycznej. Na ławie oskarżonych 31- i 24-latek

Do tej tragedii doszło we wtorek, 26 stycznia 2021 roku. Obaj oskarżeni - mający wówczas 30 i 23 lata - spotkali się w mieszkaniu jednego z nich po tym, jak konkubina mężczyzny wyszła z dzieckiem do żłobka, a sama udała się do pracy. Tam 30-latek umówił się z 39-latkiem, wobec którego posiadał dług. Gdy mężczyzna przyjechał, doszło do awantury, a później rękoczynów. Jeden z napastników zadawał pokrzywdzonemu uderzenia drewnianym tłuczkiem. Następnie, po po jego przewróceniu sprawcy zadawali ciosy pięściami po całym ciele.

Mężczyźni próbowali potem ukryć dowody. Używając kołdry, prześcieradła i dywanu próbowali niepostrzeżenie wynieść zwłoki. To jednak im się nie udało. Pomimo prób opóźnienia powrotu do domu partnerki lokatora, kobieta wróciła, zanim mężczyźni zdołali ukryć ciało.

30-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów w pobliżu miejsca zdarzenia tuż po zabójstwie. Następnego dnia wieczorem został zatrzymany 23-latek. Obaj podejrzani usłyszeli w kaliskiej prokuraturze zarzuty zabójstwa. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o ich tymczasowe aresztowanie.