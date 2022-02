Kalisz. Sąd obniżył wyrok dla byłego księdza i niedoszłej zakonnicy za znęcanie się nad dziećmi

Sprawa ujrzała światło dzienne w 2013 roku. Aktem oskarżenia objęto wówczas 43-letnią kobietę i 48-letniego mężczyznę, mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Zarzucono im wtedy, że w okresie od 2009 roku do października 2013 roku znęcali się psychicznie i fizycznie nad czwórką dzieci, w wieku od 6 do 12 lat, dla których stanowili rodzinę zastępczą.

Jak tłumaczyła ostrowska prokuratura, w opisie czynu wskazano na stosowanie wobec dzieci kar cielesnych polegających na biciu, kopaniu i przywiązywaniu do krzesła, zmuszanie do długotrwałego stania lub klęczenia, a także grożenie dzieciom, m.in. wywiezieniem do lasu oraz ubliżanie im. Oskarżonej zarzucono ponadto spowodowanie u dwojga dzieci, w następstwie uderzenia tłuczkiem do mięsa i popchnięcia, uszkodzeń ciała, które skutkowały powstaniem blizn.

Prokuratura w Ostrowie Wlkp. postanowieniem z dnia 25 marca 2014 roku zastosowała wobec małżeństwa środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, połączonego z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych dzieci i kontaktowania z nimi. Dodatkowo zastosowano środek zapobiegawczy polegający na zakazie pełnienia funkcji rodziny zastępczej.