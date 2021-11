Kalisz. Świąteczne gwiazdeczki na okładkę gazety. Zobaczcie zdjęcia naszych pociech!

Co roku okładki świątecznego i noworocznego wydania Głosu Wielkopolskiego zdobią zdjęcia dzieci Czytelników. Oczywiście nie będzie inaczej także w tym roku.

- Wiele osób twierdzi, że to najpiękniejsza świąteczna tradycja naszego dziennika. Co roku rodzice z naszego regionu chętnie przesyłają zdjęcia swoich pociech, a później wybierają dziecko na okładkę. Taka publikacja to piękna rodzinna pamiątka. Co ważne, wszystkie przesłane fotografie trafią do gazety i ukażą się w specjalnym dodatku w Mikołajki - mówi Bogusław Kaczmarek, pomysłodawca akcji "Świąteczne Gwiazdeczki". -