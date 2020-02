Kalisz: Szkolili się, jak unikać zagrożeń w realnym świecie. ZDJĘCIA

Po raz kolejny w Kaliszu zostało zorganizowane szkolenie z cyklu "Świadomość zagrożeń", podczas którego wiedza zdobywana w trakcie codziennych treningów w sali gimnastycznej przenoszona jest w rzeczywiste warunki. Zajęcia poprowadzili eksperci z Sekcja 5 Rytm United Krav Maga w Kaliszu.

- Nie skupiamy się na samych zagrożeniach, ale na tym, jak ich unikać. Budowanie tej świadomości jest jednym z czynników, kiedy w sytuacjach stresowych można sobie rzeczywiście poradzić. Można nie wiem jak długo trenować w sali gimnastycznej, ale te okoliczności zewnętrzne zdecydowanie się różnią od takich komfortowych warunków - mówi Robert Jędrzejewski, międzynarodowy ekspert Global Team United Krav Maga World Organisation.

Pierwsza część szkolenia została zorganizowana na parkingu samochodowym. Tematem było zatrzymanie obywatelskie.

- Dobrze, że ludzie w ten sposób reagują, ale w większości przypadków ratuje nas „niekompetencja” napastników, czy agresywnych lub pijanych kierowców. Ludzie często nieświadomie niemal wchodzą do samochodu, aby odebrać komuś kluczyki, ale to może się różnie skończyć. Stan tych ludzi niekoniecznie musi być po alkoholu. Wiemy jak mogą się zachowywać po dopalaczach czy narkotykach. Trzeba więc mieć świadomość, że nie trzeba być za wszelką cenę bohaterem, ale przede wszystkim być bezpiecznym. Stąd też nacisk na to, że jeśli jesteśmy świadkami, że kierowca jest pijany i musimy zareagować, to żeby to było robione przede wszystkim w sposób bezpieczny dla nas samych i innych osób - dodaje Robert Jędrzejewski.