Kalisz. Uroczystość pośmiertnego mianowania na stopień podpułkownika Bolesława Wodeckiego

O Bolesławie Wodeckim

Major Bolesław Wodecki urodził się 25 kwietnia 1897 roku w Iłży, jako syn Marcelego i Marii. Ukończył 6 klas gimnazjum, Szkołę Oficerską w Kijowie oraz trzymiesięczny kurs oficerów łączności w Rembertowie. W 1915 roku został wcielony do wojska rosyjskiego. Od 2 stycznia 1918 roku do 15 czerwca 1918 roku przebywał w Korpusie Generała Dowbor-Muśnickiego, a od 16 lipca 1918 roku do 1 maja 1919 roku przebywał w niewoli bolszewickiej.

W 1919 roku powraca do kraju i wstępuje do Wojska Polskiego jako podporucznik. Zostaje powołany do 29 Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich w 25 Dywizji Piechoty, jako dowódca III batalionu. Brał czynny udział w walkach stoczonych przez pułk jako młodszy oficer i dowódca kompanii. W latach 1929 -1934 był wykładowcą w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie. W 1930 roku został mianowany kapitanem i od tego czasu pełnił funkcję dowódcy kompanii strzeleckiej. Poległ w 1939 roku w Warszawie jako major.