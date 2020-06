Kalisz: Zachęcali do głosowania na Andrzeja Dudę. ZDJĘCIA

Sympatycy Andrzeja Dudy spotkali się w niedzielę przed halą Arena Kalisz i zachęcali do poparcia obecnie urzędującego prezydenta RP w najbliższych wyborach.

- Łączy nas Polska, łączy nas kampania prezydenta Andrzeja Dudy i przede wszystkim łączy nas wiarygodność w tym co zostało powiedziane pięć lat temu i perspektywa kolejnych pięciu dobrych lat - przekonywała minister Marlena Maląg. - W kampanii Andrzeja Dudy jest przede wszystkim podsumowanie tego z czym pan prezydent szedł do wyborów. Przede wszystkim jest to rodzina, jako fundament wszystkich działań i podejmowanych inicjatyw gospodarczych. W przypadku zapowiadanych obietnic, w przypadku Andrzeja Dudy są to już fakty. To przede wszystkim wsparcie finansowe rodzin. To program Rodzina 500+. 110 miliardów złotych trafiło już do polskich rodzin. W Wielkopolsce to ponad 10 miliardów złotych - wyliczała minister pracy, rodziny i polityki społecznej.