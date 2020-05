Kalisz. Zobacz jak wygląda najstarsze miasto w Polsce na fotografiach. ZDJĘCIA

Wizyta Jana Pawła II w Kaliszu ZDJĘCIA

Papież Jan Paweł II przybył do Kalisza 4 czerwca 1997 r. Był to piąty dzień VI pielgrzymki do Polski. Przyleciał helikopterem z Gniezna. Wylądował o godzinie 9.02 na lądowisku przy Wyższym Seminarium Duchownym przy ul. Złotej. Była to jego czwarta wizyta w Kaliszu. Archiwum Państ...