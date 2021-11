Kaliszanie chcą wesprzeć żołnierzy i funkcjonariuszy strzegących granicy z Białorusią. Rusza akcja „Jesteśmy z Was dumni”

Artur Kijewski i Tadeusz Skarżyński, kaliscy radni Prawa i Sprawiedliwości, zachęcają mieszkańców Kalisza do wsparcia żołnierzy oraz funkcjonariuszy policji i straży granicznej, strzegących polsko-białoruskiej granicy. Akcja „Jesteśmy z Was dumni” polegać będzie na zbiórce artykułów jak kawa, herbata i słodycze.

- Artykuły te zostaną one przekazane żołnierzom Wojska Polskiego i funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz Policji, którzy podczas kryzysu imigracyjnego na wschodniej granicy strzegą bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej mieszkańców. Wiemy, że nie możemy zaprosić wszystkich chroniących naszej granicy na kawę czy herbatę, dlatego poprzez przesłanie tych produktów, chcemy wyrazić naszą dumę i symbolicznie podziękować za ich trudną oraz odpowiedzialną służbę - mówi radny Artur Kijewski.

Kaliscy radni PiS podkreślają, że organizując akcję, chcą, "by nasi żołnierze i funkcjonariusze mieli świadomość, że o nich pamiętamy i jesteśmy im wdzięczni za to co robią".