Kaliszanie na podium międzynarodowych mistrzostw krajów nadbałtyckich w boksie tajskim ZDJĘCIA

- Naszym kadrowiczom udało się wrócić do Polski z bogatym dorobkiem medalowym i cennymi doświadczeniami. Reprezentanci Polski i naszego miasta Adam Borowski i Igor Miklas pokazali twardy styl i niezłomne charaktery - podkreśla trener Maciej Kaczmarek z Kruk Gym.

Adam Borowski w kat. 62 kg i Igor Miklas w kat. 45 kg po niełatwych walkach doszli do półfinałów i ostatecznie zdobyli brązowe medale. Trzeci Kaliszanin Maciej Herbich w kat. 57 kg w walce o pudło z reprezentantem Belgii przegrał 1:2, ostatecznie zajmując wysokie, punktowane, piąte miejsce.

- W tym przypadku przeważały warunki fizyczne wyższego o ponad głowę Belga i brak szczęścia - wyjaśnia Kaczmarek.

Udział w Baltic Cup Muaythai Open202 rozpoczął przygotowania kaliskich thaibokserów do Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Polski w muay thai IFMA we wszystkich kategoriach wiekowych i wagowych, które zostaną zorganizowane 24-26 kwietnia w Kaliszu. Organizatorem tego wydarzenia będzie trener i prezes Aleksander Kruk oraz jego Kaliskie Centrum Sportowy Kruk Gym.