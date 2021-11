Kaliszanie sprawdzili, jak wygląda elektromobilność w praktyce. Czy da się jeździć elektrykiem po Europie?

Maciej Borowiak, prezes firmy Brewa wraz z Inżynierem wiodącym ds. elektroenergetycznych i wodoru i udziałowcem Brewa Karolem Marczakiem, wyruszyli do Austrii Skodą Enyaq, wypożyczoną przez Auto Salony Ignaszak. Chcieli dowiedzieć się, jak działają stacje ładowania zielonym wodorem Fronius Solhub, wybudowane przez austriacką firmę Fronius. Austriacka korporacja koncentruje swoje kompetencje w trzech dywizjach: Perfect Charging, Perfect Welding i Solar Energy a ich hasło brzmi "24 hours of sun", czyli wykorzystanie słońca przez całą dobę. Dlatego też bardzo inwestują w rozwój technologii wodorowych.

Akcja odbyła się przy współpracy z samorządem Kaliszu i przy wsparciu prezydenta miasta Krystiana Kinastowskiego, który na co dzień uczestniczy w pracach Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

- Kalisz włączył się w Wielkopolską Platformę Wodorową, tym samym zobowiązując się do zwiększania udziału wykorzystania tego paliwa kosztem innych, szkodliwych dla środowiska źródeł energii. To jedno z większych wyzwań, przed którymi stoi Polska i wszystkie kraje Unii Europejskiej. Część z nowych zadań przejmą samorządy – powiedział Krystian Kinastowski. - Wodór jest paliwem przyszłości. Musimy zrobić wszystko, żeby być przygotowanym na przyjęcie rozwiązań dla wykorzystania tego paliwa. Bardzo się cieszę, że również kaliskie firmy działają w tym obszarze i możemy wymieniać wiedzę i doświadczenie w zakresie nowoczesnych technologii. Mam nadzieję, że to nie ostatni projekt, który wspólnie realizujemy – dodał.