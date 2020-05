Kaliszanie to prawdziwi artyści! Trwa wielkie malowanie komiksu Andrzeja Bednarczyka "Dziennik Minotaura 2020" ZDJĘCIA

- Zapraszamy codziennie wszystkich, którzy mają ochotę dodać coś od siebie! Udostępniamy materiały plastyczne. Na sali może przebywać jednocześnie 5 osób - przypomina Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu. - To jedyna okazja by legalnie w galerii sztuki domalować „swoje” do istniejącego dzieła.

Galeria zapewnia wszystkie konieczne środki bezpieczeństwa. Jeśli chcecie przybyć na konkretną godzinę, w 5 osobowej rodzinnej czy przyjacielskiej grupie – możecie napisać do galerii w wiadomości prywatnej na FB lub na skrzynki: j.rozanski@tarasin.pl lub a.palusinska@tarasin.pl

