Kaliszanie uczcili 159. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. ZDJĘCIA

Skierowane przeciwko Imperium Rosyjskiemu powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim. Było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono około. 1200 bitew i potyczek. Swoim zasięgiem objęło ziemi zaboru rosyjskiego.

Jednym z członków stronnictwa "czerwonych", dążącego do wybuchu powstania był kaliszanin Adam Asnyk. Wszedł on w skład Rządu Narodowego, a po jego rozwiązaniu zaciągnął się do sił powstańczych. Miał również być w grupie przygotowującej zamach na znienawidzonego przez warszawiaków carskiego namiestnika hrabiego Berga.

W sobotę, 22 stycznia kaliszanie uczcili 59. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Kwiaty i znicze przy pomniku Adama Asnyka, członka Rządu Narodowego, naczelnego organu władz powstania styczniowego, złożyli: prezydent Kalisza Krystian Kinastowski, Eskan Darwich wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza; Robert Kuciński dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu oraz przedstawiciele Rady Osiedla Adama Asnyka.