Kaliszanin Piotr Walczak wygrał najbardziej prestiżowy turniej brydżowy. ZDJĘCIA

Kaliszanin Piotr Walczak wygrał najbardziej prestiżowy turniej brydżowy

61. Międzynarodowy Kongres Bałtycki odbywał się w dniach 15-23 lipca w Ergo Arenie, gdzie jeszcze niedawno mogliśmy podziwiać w akcji reprezentację Polski siatkarzy. Jak przyznaje kaliszanin, w chwili wyjazdu nawet nie marzyła mu się walka o zwycięstwo, bowiem chciał pograć trzy, cztery dni.

- W czasie jazdy do Sopotu zadzwonił do mnie kolega Staszek Gołębiowski, który namawiał mnie na grę w turnieju teamów, mającym rangę mistrzostw Polski. No i namówił, bo prośbie mistrzów świata się nie odmawia - wyjaśnia z uśmiechem Piotr Walczak.

Ostatecznie ekipa AZS Wratislavia w składzie - Stanisław Gołębiowski, Paweł Wittenbeck, Krzysztof Buras, Tadeusz Laszczak, Przemysław Janiszewski i Piotr Walczak doszła do ćwierćfinału, w którym uległa teamowi Synis Gruken. Dodajmy, że w ciągu tych dziewięciu w Sopocie codziennie rozgrywany był co najmniej jeden turniej, a w weekendy nawet dwa. Do klasyfikacji kongresowej branych jest pod uwagę najlepszych dziewięć z 11.