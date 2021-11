Kaliszanka Natalia Machowicz wśród najlepszych na świecie. Jej sylwetka zachwyca. ZDJĘCIA

Mistrzostwa świata w kulturystyce i fitness (World Championship 2021 ) IFBB (International Federation of Bodybulding and Fitness) odbyły się w Santa Susanna w hiszpańskiej Katalonii. Kaliszanka startowała w kategorii bikini fitness do 172 cm i przyszło jej rywalizować z 32 konkurentkami. W półfinale sędziowie wybrali dziesięć zawodniczek, z których wyłoniono finałową szóstkę. W tym gronie znalazła się również Natalia Machowicz.

- Ostatecznie wywalczyłam piąte miejsce spośród 32 pięknych dziewczyn z całego świata. Poziom i frekwencja tegorocznych zawodów była bardzo wysoka. Jestem dumna, że mogłam reprezentować Polskę a także nasze miasto Kalisz – mówi Natalia.

Zanim kaliszanka otrzymała powołanie do reprezentacji kraju, musiała przejść eliminacje krajowe. W październiku wystartowała w V Mistrzostwach Wielkopolski w kulturystyce i Fitness IFBB w Grodzisku Wielkopolskim. Natalia Machowicz startowała w kategorii bikini fitness plus 169 cm i udało jej się obronić mistrzostwo zdobyte w ubiegłym roku. Następnie odbyły się zawody Pucharu Polski w Kulturystyce fitness IFBB. W kategorii bikini fitness powyżej 163 cm kaliszanka zdobyła drugie miejsce. Stanęła więc na podium o stopień wyżej niż rok temu.