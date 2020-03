Kaliszanka w gronie australijskich naukowców, którzy odkryli, jak organizm zwalcza koronawirusa

Jak informuje "Nature Medicine", naukowcom z Peter Doherty Institute for Infection and Immunity w Melbourne udało się zidentyfikować cztery typy komórek odpornościowych biorących udział w walce. Odkrycie może pomóc w przyspieszeniu prac nad szczepionką i potencjalnym leczeniu zakażonych pacjentów.

Jak podaje Interia.pl, zdecydowana większość pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 - zwłaszcza osoby młode i bez chorób przewlekłych - potrafi poradzić sobie z infekcją i powraca do zdrowia. Określenie, które komórki są za to odpowiedzialne powinno pomóc w opracowaniu skutecznej szczepionki.

- Po raz pierwszy naprawdę rozumiemy, w jaki sposób nasz układ odpornościowy walczy z nowym koronawirusem" - powiedziała BBC współautorka badań, prof. Katarzyna Kędzierska.

Interia.pl podaje, że obiektem obserwacji była 47-letnia kobieta z Wuhan w Chinach, przyjęta do szpitala w Australii. W jej przypadku choroba miał przebieg łagodny do umiarkowanego, nie było też wcześniejszych problemów zdrowotnych. Wyzdrowiała w ciągu 14 dni. Zespół prof. Kędzierskiej dokładnie analizował odpowiedź immunologiczną pacjentki. Na trzy dni przed tym, gdy stan zdrowia chorej zaczął się poprawiać, w jej krwi pojawiły się określone komórki. Te same komórki pojawiają się w tym samym czasie przed wyzdrowieniem również u pacjentów z grypą.