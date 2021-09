Kaliszanka zachwyciła jurorów programu You Can Dance. ZDJĘCIA Ewelina Samulak-Andrzejczak

Vanessa Kujawiak, 11- letnia kaliszanka wystąpiła w piątkowym odcinku programu You Can Dance Nowa Generacja. Młodziutka tancerka zatańczyła przed jurorami popping i zebrała same pochwały i...bilet do dalszego etapu.