Kampania prezydencka 2020 w Kaliszu. Ministrowie i posłowie PiS namawiali do głosowania na Andrzeja Dudę ZDJĘCIA

Podkreślały także, że Polska dobrze radzi sobie ze skutkami kryzysu. - Polska przez 5 lat zmieniła się w sposób bezprecedensowy – polscy przedsiębiorcy są największymi beneficjentami minionych lat. Bank Światowy powiedział, że Polska gospodarka najlepiej sobie radzi w Europie w zmaganiu się ze skutkami pandemii. Dostarczyliśmy bezprecedensową pomoc, by utrzymać miejsca pracy. Dziś to ponad 80 mld zł, które trafiło do polskich firm. Przedsiębiorcy mówią, że gdyby nie ta pomoc, która przyszła do nich 1 kwietnia, dziś nie byłoby ich sklepów, miejsc pracy - mówiła Jadwiga Emilewicz. Z kolei do firm w naszym regionie trafiło już ponad 200 mln zł.

Wicepremier i Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg przekonywały, że mijające pięć lat pierwszej kadencji Andrzeja Dudy to jest dobry czas dla Polski. Wyliczyły kwoty, jakie trafiły do Polaków w efekcie funkcjonowania licznych programów i świadczeń.

- Najbliższe dwa lata to będzie czas bardzo wytężonej pracy. Wychodzenie z kryzysu zdrowotnego i gospodarczego będzie wymagało radykalnych, trudnych, szybkich decyzji, i nie będą nam potrzebne spory. Gwarancją tego bezpieczeństwa jest dobra współpraca rządu i prezydenta. Tą gwarancją jest Andrzej Duda. "Plan Dudy" to plan dla Polski na następne pokolenia - dodała wicepremier.

Marlena Maląg zaznaczyła: - Niektórzy idą i opowiadają o konstytucji, niosąc ją na piersi. My natomiast realizujemy to, co w konstytucji jest zawarte.

Poseł Jan Dziedziczak: - Udało się Polsce dzięki - skutecznemu rządowi - doprowadzić do sytuacji, gdzie wszystkie ofiary pandemii koronawirusa to jeden dzień ofiar np. we Włoszech. Doceńmy to, co udało się naszemu rządowi zrobić dzięki profesjonalnemu działaniu, przewidywaniu różnych rozwiązań. Wyszliśmy cało z tej pandemii. W Polsce nie było kopania grobów w parkach, wywożenia ciężarówkami trumien. To jest pokaz skuteczności rządu.

Zdaniem działaczy PiS-u, wybór Rafała Trzaskowskiego na prezydenta gwarantuje "wojnę, awanturę, wetowanie wszystkich ustaw".