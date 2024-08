Kąpieliska w Kaliszu i okolicy czynne 20.08. Doskonały sposób na schłodzenie się w upalny dzień

Otwarte kąpieliska w Twojej okolicy. Gdzie popływasz w Kaliszu?

Nie każde miejsce, gdzie chodzi się pływać, to kąpielisko. Na kąpielisku możesz czuć się bezpiecznie. Próbki wody są regularnie pobierane do badań, natomiast na miejscu sa ratownicy wodni. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Kaliszu.

🚩Kąpielisko na sztucznym zbiorniku rzeki Ciemnej w Gołuchowie

Kąpielisko: Piaski-Szczygliczka

Kąpielisko: Szperek

Kąpielisko przy ul. płk. M.A. Tarnowskiego

🚩Kąpielisko OSiR przy ul. Kąpielowej w Ostrzeszowie

Kąpielisko w Sieradzu na rzece Warta

🚩Kąpielisko na zbiorniku wodnym Próba

Kąpielisko na wodach w m. Kozarzewek

Stradomia Wierzchnia - Kąpielisko Zalew Stradomia

Kąpieliska w pobliżu Kalisza

Co to jest kąpielisko?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Na kąpielisku miło spędzisz czas w gorące dni. Zabierz ze sobą koc, ręcznik, czapkę lub kapelusz oraz okulary przeciwsłoneczne. Nie zapomnij również o kremie z filtrem, by chronić skórę oraz o wodzie lub innych napojach. Warto mieć ze sobą również książkę lub telefon i słuchawki. Jeśli wolisz aktywnie spędzać czas zabierz ze sobą piłkę.