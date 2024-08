Kąpieliska w Kaliszu i okolicy otwarte 24.08. Idealne miejsca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu

Otwarte kąpieliska w Kaliszu. Gdzie popływasz w najbliższej okolicy?

Kąpielisko na sztucznym zbiorniku rzeki Ciemnej w Gołuchowie

Kąpielisko: Piaski-Szczygliczka

Kąpielisko: Szperek

Kąpielisko przy ul. płk. M.A. Tarnowskiego

Kąpielisko OSiR przy ul. Kąpielowej w Ostrzeszowie

Kąpielisko w Sieradzu na rzece Warta

🚩Kąpielisko na zbiorniku wodnym Próba

Kąpielisko na wodach w m. Kozarzewek

Stradomia Wierzchnia - Kąpielisko Zalew Stradomia

Kąpieliska w pobliżu Kalisza

Co to jest kąpielisko?

Kąpieliska są fragmentem wód powierzchniowych, które są specjalnie oznakowane. Często znajdują się one przy naturalnych zbiornikach wodnych, na przykład przy jeziorach, rzekach i morzach. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.