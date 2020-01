Karnawałowe przeboje dla dzieci zabrzmią w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Już 19 stycznia o godz. 16 zaprezentują je artyści z Centrum Uśmiechu.

Centrum Uśmiechu na swoim koncie ma ponad 700 zagranych koncertów w kraju i za granicą, wydanych 6 płyt, 6 teledysków oraz występy na największych trasach koncertowych w naszym kraju – Lato z Radiem, Złote Przeboje na Wakacjach, a także scenach, m.in. Sala Kongresowa, Klub Muzyczny Stodoła, Hala na Torwarze czy Gdynia Arena. Współpracują z Agencją Rynku Rolnego a także Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ich teledyski osiągają milionowe odsłony.W swoim dorobku mają także kilka programów estradowych: „W krainie Brzechwy i Tuwima”, „Fruktaki zdrowia smaki”, „Na zimowy czas”, „Bezpiecznie na drodze” oraz najnowszy „Owocowo i sportowo”.Dewizą zespołu jest to, że dla dzieci trzeba tworzyć, jak dla dorosłych, tylko lepiej. Dlatego ich znakiem rozpoznawczym jest muzyka o bogatym brzmieniu, gdzie usłyszeć można elementy folku, popu, rocka czy muzyki klasycznej. Wesoły sposób prowadzenia koncertów wpływa na podejście dzieci do sposobu słuchania muzyki, a także na prawidłowy stosunek do zdrowego stylu życia, tj. jedzenia warzyw i owoców oraz aktywności fizycznej.