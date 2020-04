Karolina Pawliczak: czas na pomoc dla obywateli, a nie grzebanie w prawie wyborczym

Na piątkowym posiedzeniu Sejmu procedowano ustawę o rozdysponowaniu 7,4 mld euro pomocowych środków unijnych w związku z epidemią, które przekazane zostaną do samorządów województw, a później do poszczególnych jednostek, firm i osób. To ogromne wsparcie finansowe od Unii Europejskiej, o której jeszcze niedawno rządzący mówili, że nie dała Polsce na walkę z epidemią ani grosza.

- Niestety, rząd wobec kryzysu jest bezradny i nie potrafi chronić swoich obywateli. Lekarze i pielęgniarki toczą heroiczną walkę, w maseczkach szytych przez obywateli i na sprzęcie od Wielkiej Orkiestry, tymczasem rząd zajmuje się grzebaniem w prawie wyborczym, a sejmowa większość odrzuca wsparcie dla szpitali. Dlaczego? Bo projekt złożyła Lewica. Dziś nie dzielimy się na lewicę i prawicę. Dziś różni nas to, co jest dla nas najważniejsze. Dla PiS-u to wybory i prezydent z koperty, a dla nas los milionów Polek i Polaków, którzy walczą o przetrwanie - mówiła w sejmie posłanka Karolina Pawliczak.