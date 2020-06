Karolina Pawliczak domaga się reakcji prezydenta Kalisza na sytuację w Domu Pomocy Społecznej

Przypomnijmy, że pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu domagają się zwolnienia dyrektorki placówki. Twierdzą, że to przez jej złe decyzje doszło do masowych zakażeń koronawirusem wśród mieszkańców i pracowników placówki.

- Do napiętej i trudnej sytuacji w kaliskim Domu Pomocy Społecznej doprowadził przede wszystkim brak nadzoru nad placówką. To szokujące, że wiceprezydent Mateusz Podsadny, nadzorujący bezpośrednio DPS nie ma pojęcia co się w nim dzieje, a o poważnym problemie - jak sam przyznaje - dowiedział się z mediów społecznościowych - mówi posłanka Karolina Pawliczak. - To kolejny przykład rażącej niekompetencji, zaniedbań w stosunku do tej jednostki i po raz kolejny bardzo spóźnionej reakcji. Wymówki, że dotąd nie było rozmowy z dyrektorką jednostki i jak rozumiem z personelem i mieszkańcami DPS są dla mnie niezrozumiałe.