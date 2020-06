Karolina Pawliczak o dzikiej reprywatyzacji i zaniżonych emeryturach

Lewica w swoim projekcie ustawy reprywatyzacyjnej złożonym w Sejmie proponuje następujące rozwiązania: całkowite wygaśnięcie roszczeń reprywatyzacyjnych, rekompensaty dla określonych grup osób, koniec zwrotów nieruchomości, niezbywalność prawa do rekompensaty ( zakaz handlu roszczeniami), ułatwienia w procedurze zasiedzenia własności nieruchomości przez jednostki samorządu terytorialnego oraz społeczną kontrolę wygaszenia roszczeń reprywatyzacyjnych.

- W zasobach miasta nadal jest blisko 100 budynków nie będących własnością miasta. Dotąd sprywatyzowano ok. 170 kamienic, a ich przejęcie w świetle tego co działo się w Warszawie może również budzić poważne wątpliwości - tłumaczyła posłanka Lewicy podczas spotkania z dziennikarzami.

Posłanka Lewicy poruszyła także kwestię emerytur kobiet z rocznika 1953.

- Zgłosiło się do mnie bardzo wiele kobiet z tego rocznika, które przez błędne naliczenie przez ZUS mają zaniżone emerytury. Złożyłam w tej sprawie konkretną interpelację i również za Państwa pośrednictwem proszę wszystkie te osoby do zgłaszania się do mnie. Będziemy pisać wnioski w tej sprawie i przeprowadzimy drogę administracyjną, bo w przygotowaniu, ale jak widać odłożona chwilowo na półkę jest ustawa rządowa, bowiem już Trybunał Konstytucyjny zakwestionował wysokość tych świadczeń - mówiła parlamentarzystka.

Zaznaczyła, że ZUS zdecydowałby się na wypłacenie i rekompensatę za czas błędnych decyzji, ale brak jest w tej sprawie aktualnego ustawodawstwa. Chce wystąpić z inicjatywą legislacyjną, która pomoże tym kobietom odzyskać część utraconych i należnych świadczeń.