Karolina Pawliczak w sztabie wyborczym Roberta Biedronia ZDJĘCIA

- Dziś ważny dzień, prezentacja sztabu wyborczego #RobertBiedroń, nowe wyzwania i cele, bo zostałam wraz z koleżanką, wspaniałą prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska powołana do #SztabuWyborczego w którym odpowiadać będziemy za sprawy samorządowe, zawsze bliskie naszemu sercu. Zatem bierzemy się do konkretnej i efektywnej pracy i jak mówi #Robert "Do boju"! - napisała w środę na swoim profilu kaliska posłanka.

- Mój sztab to drużyna, która chce budować ze mną dobro wspólne dla Polski, dla naszych obywateli i obywatelek. Zrobimy wszystko, by zwyciężyć! Sztab gotowy - ruszamy do pracy! - napisał na swoim profilu Robert Biedroń, przedstawiając jednocześnie cały swój sztab, którego szefem jest Tomasz Trela.

W jego skład - oprócz Karoliny Pawliczak - wchodzą m.in. Adrian Zandberg, Włodzimierz Czarzasty, Beata Maciejewska, czy Andrzej Rozenek.