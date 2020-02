Karolina Pawliczak z Lewicy otworzyła swoje biuro poselskie przy ulicy Górnośląskiej w Kaliszu ZDJĘCIA

- To miejsce dla wszystkich mieszkańców miasta - powiedziała Karolina Pawliczak otwierając w poniedziałek swoje biuro poselskie w Kaliszu. Mieści się ono przy ul. Górnośląskiej 64/2. Parlamentarzystka odniosła się również do kwestii wpisania Kalisza na ministerialną listę 100 obwodnic do realizacji oraz poruszyła problem mniejszego wsparcia dla samorządów ze strony państwa.

Biuro poselskie będzie otwarte od godz. 8 do 16. Jego szefową jest Anna Szymczak. W otwarciu uczestniczyli m.in. wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza Kamila Majewska, wicestarosta Zbigniew Słodowy, radny Zbigniew Włodarek, koordynator partii Wiosna Miłosz Kopica, były wiceprezydent Kalisza Tadeusz Krawczykowski, Tomasz Grudnicki, który ma być odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz Aneta Joachimkowska, przewodnicząca Rady Powiatowej OPZZ w Kaliszu. - Współpraca między parlamentem a samorządem jest dla nas niezwykle ważna. W ubiegły czwartek mieliśmy ogromną konferencję dla ponad 300 samorządowców Lewicy z całej Polski w Sejmie, która przygotowana była z poziomu tego biura - podkreśliła posłanka Karolina Pawliczak. -Praktycznie w każdym samorządzie brakuje środków związanych z subwencją oświatową, brakuje środków, które powinny być partycypowane z ramienia państwa na określone zadania. A ich przybywa. Stąd odpowiedzieliśmy na apele samorządowców. Konferencja ma być początkiem naszej drogi ustawodawczej, bo chcemy aby do samorządów docierały większe pieniądze. Tym bardziej, że realizują one mnóstwo ważnych społecznie zadań. Zaznaczyła, że mniej pieniędzy w samorządach to mniej inwestycji, takich jak chodniki, drogi, a także gorsze warunki w szkołach. Parlamentarzystka cieszyła się również z wpisania Kalisza na listę budowy 100 obwodnic, którą ogłosiło Ministerstwo Infrastruktury. Posłanka głośno manifestowała, że nasze miasto nie może być pominięte w tym programie. - Teraz należy przyspieszać realizację tego tematu. Abyśmy nie zostali na końcu - podkreśliła posłanka. Parlamentarzystka otworzy jeszcze w poniedziałek swoje biura w Ostrowie Wlkp i Pleszewie oraz w połowie lutego w Ostrzeszowie.