Kępno: Centrum badań test and go wraca. Dziennie przebadają nawet 400 osób

Centrum badań test and go wraca do Kępna. Taką decyzję zapadła po zwołanym przez wojewodę wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka sztabie kryzysowym w formie wideokonferencji z władzami samorządowymi powiatu kępińskiego, starostwa, władz Kępna, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz służbami mundurowymi.

Punkt test and go stanie ponownie w Kępnie przy ulicy Sportowej w dniach od 1 do 3 czerwca w godzinach od 10:00 do 16:00. Pierwsze dwa dni przeznaczone będą na badania tylko i wyłącznie pracowników największych zakładów pracy w powiecie. Szczególnie tych z branży meblarskiej, ale nie tylko. - Podjęliśmy decyzję o przebadaniu przesiewowym od 5 do 7 procent ze składu załogi danej firmy. Badanie w dalszym ciągu jest dobrowolne i bezpłatne, o przekazanie list osób, które chcą poddać się wymazowi włodarze poszczególnych gmin poproszą właścicieli największych zakładów pracy. Mowa tutaj o firmach zatrudniających minimum około tysiąca osób - mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Lista w dalszej kolejności trafi do służb sanitarnych. To one zajmą się przekazaniem dalszych instrukcji zakwalifikowanej osobie do wymazu.

- To nasza wspólna decyzja, chcemy, aby mieszkańcy powiatu czuli się bezpiecznie i zrobimy wszystko, aby sytuacja w Kępnie wróciła do normy. Prosimy więc właścicieli zakładów pracy, aby w trybie pilnym podjęli współpracę z władzami gminy w tym zakresie - dodaje wojewoda. Środa, czyli trzeci dzień działalności punktu będzie przeznaczony z kolei dla pozostałych mieszkańców powiatu kępińskiego, którzy mają objawy zakażenia lub podejrzewają, że mogły mieć kontakt z taką osobą. Aby wziąć udział w badaniu należy zgłosić się pod numer telefonu 61 65 68 075. Organizacją punktu zajmie się 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Dziennie może zostać przebadanych około 400 osób. Badanie test and go jest dedykowane osobom, które osobiście stawią się wraz z dokumentem tożsamości w punkcie poboru. Nie jest to centrum badań przeznaczone dla osób zmotoryzowanych.

W trakcie wideokonferencji wojewoda wielkopolski wysłuchał raportów z wszystkich gmin powiatu kępińskiego. Rozmawiał także na temat podejmowanych działań, które mają na celu zmniejszenie rozprzestrzeniania się wirusa. Takie działania podjęło m.in. Kępno. Tamtejsza straż miejska przeprowadza kontrole w sklepach pod kątem sanitarnym, dezynfekowane są także miejsca użyteczności publicznej.

