Kiedy można zaszczepić się w punkach szczepień w powiecie kaliskim. Są chętni?

Czy są chętni? Zdaje się, że po przestoju, który wystąpił zaraz po okresie urlopowym, coś drgnęło.

- Nieco wzrosło zainteresowanie, dlatego uruchomiliśmy drugi dzień w piątek. W tej chwili jest decyzja, że mogą być sczepione dzieci, więc podejrzewam, że to zainteresowanie będzie większe. Choć prawdopodobnie będą to dzieci osób, które są przekonane do szczepień. Natomiast nam zależy również na tym, żeby osoby dorosłe, które są niezdecydowane, żeby zmieniły zdanie. My jesteśmy dostępni. Szczepionki mamy, więc jak będzie zainteresowanie i potrzeba to uruchomimy punkt nawet 6- 7 razy w tygodniu – zapewnia Sławomir Wysocki, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.