Kiermasz bożonarodzeniowy w Kaliszu. Przyjdź i „Zostań Świętym Mikołajem dla Jagódki”

Mała Jagódka cierpi na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Szansą dla dziecka jest niezwykle kosztowna terapia. Jej koszt to około 9,5 miliona złotych. Jednocześnie trwa walka z czasem, aby jak najszybciej uzbierać niezbędną kwotę, by jak najszybciej poddać dziewczynkę leczeniu. Okazją będzie kiermasz bożonarodzeniowy, który zakości przed kaliskim starostwem.

- To wydarzenie o charakterze charytatywnym, podczas którego będą wystawione stoiska świąteczne, nie zabraknie wielu atrakcji dla dzieci i dorosłych. Celem kiermaszu jest zbiórka środków finansowych, które w całości zostaną przekazane na leczenie młodziutkiej mieszkanki gminy Szczytniki – Jagódki Michalak. Leczenie wymaga ogromnych nakładów pieniężnych, rodzina sama nie jest w stanie zorganizować niezbędnej kwoty. Na skuteczne leczenie potrzeba aż 9,5 miliona złotych. To niewyobrażalna suma, ale my wiemy, że się uda. Wiemy jak wiele współczucia i chęci pomocy jest w naszym społeczeństwie, więc wspólnymi siłami pomożemy Jagódce odzyskać zdrowie – mówi starosta kaliski Krzysztof Nosal.