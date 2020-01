KKS 1925 Kalisz. Dwaj juniorzy z zawodowymi kontraktami ZDJĘCIA

Wiktor Smoliński i Jakub Zachara to gracze drużyny juniorów młodszych trenera Łukasza Miłka. W tym sezonie Wiktor przeszedł do kaliskiego klubu z LKS-u Gołuchów, a Kuba, który jest wychowankiem KKS-u, wrócił do Kalisza z SMS Łódź. Obaj rozpoczęli naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy VII Liceum Ogólnokształcącym, które oficjalnie współpracuje z KKS-em. Obaj mają też na koncie grę w Centralnej Lidze Juniorów.

Sztab trenera Ryszarda Wieczorka obserwował ich postępy, a późną jesienią zaprosił na treningi drużyny seniorów. Smoliński zadebiutował w trzeciej lidze w meczu z Nielbą Wągrowiec, a Zachara zagrał w sparingu z Olimpią Brzeziny.

- Obaj juniorzy związali się z KKS-em zawodowymi kontraktami na trzy najbliższe lata. To pierwsi zawodnicy uczęszczający do Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy VII LO, z którymi klub zawarł umowy na grę w pierwszym zespole, ale jestem przekonany, że nie ostatni. Myślę, że chłopcy są doskonałym przykładem dla innych, że ambicje oraz systematyczna i ciężka praca przynoszą efekty i nawet w tak młodym wieku można otrzymać szansę gry i dalszego sportowego rozwoju w gronie doświadczonych, profesjonalnych piłkarzy – podkreśla Robert Trzęsała, prezes KKS-u Kalisz.