KKS Kalisz - Pogoń Siedlce. Kaliszanie wiceliderami drugiej ligi! ZDJĘCIA, FILM

Pierwsza połowa była słaba w wykonaniu obu zespołów. Dłużej przy piłce utrzymywał się KKS Kalisz, który jednak przeprowadzał schematyczne akcje. Piłka najczęściej trafiała do Nikodema Zawistowskiego , który z prawej strony dośrodkowywał w pole bramkowe i nic z tego nie wynikało, bo rywale górowali nad kaliszanami warunkami fizycznymi.

Druga połowa wyglądała zupełnie inaczej. Od pierwszych minut gospodarze ruszyli do ataku i stwarzali sytuacje bramkowe. W 46 minucie, po ładnej, dynamicznej akcji minimalnie chybił Michał Borecki. Dwie minuty potem naciskany przez obrońców Nestor Gordillo trafił z ostrego kąta w bramkarza Pogoni. Wreszcie w 56 minucie koronkowa akcja KKS-u zakończyła się podaniem do Zawistowskiego, który uderzył nie do obrony w długi róg.