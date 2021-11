KKS Kalisz. Reprezentanci sekcji sportów walki z medalami mistrzostw Europy! ZDJĘCIA

KKS Kalisz. Reprezentanci sekcji sportów walki z medalami mistrzostw Europy!

Podczas Mistrzostw Europy w brazylijskim jiu-jitsu Julia Mikołajczak wywalczyła złoty medal No Gi niebieskie pasy oraz brąz w Gi w wadze open. W półfinale No Gi kaliszanka zwyciężyła przez duszenie gilotyną, a w finale po raz pierwszy przez duszenie trójkątem.

Z kolei Patryk Bocianowski zdobył srebrny medal w No Gi niebieski pas do 85 kg oraz brązowy w Gi do 88kg. W półfinale tej pierwszej konkurencji triumfował poprzez duszenie zza pleców

.

Szymon Wojtyś zwyciężył i zdobył złoto w No Gi juniorów do 78 kg, w półfinale zmuszając przeciwnika trójkątem do poddania się. Mateusz Chamny wywalczył srebro w No Gi purpurowe pasy do 85 kg, w półfinale dusząc rywala gilotyną.