KKS Kalisz. Ruszyła sprzedaż karnetów na nowy sezon

- Bez Ciebie to się nie uda! Dołącz do „Trójkolorowych”, zostań dwunastym zawodnikiem i kibicuj Dumie Kalisza podczas ważnych, domowych rywalizacji o punkty! - tak KKS Kalisz zachęca swoich kibiców do zakupu karnetów.

Ceny karnetów (na jedną rundę): normalny 100 zł, ulgowy 50 zł, VIP (sponsorski) 500 zł. Karnet ulgowy przysługuje wszystkim do 18 lat oraz powyżej 60 roku życia, a także kobietom. Każdy nabywca sponsorskiego karnetu VIP, będzie miał możliwość wjazdu samochodem na dedykowany parking. Przed oraz w trakcie spotkania, do dyspozycji posiadacza takiego karnetu będzie catering.