KKS Kalisz. Słaby mecz i kolejna porażka we Wronkach. FILM

Gospodarze mogli objąć prowadzenie już w 6 minucie, kiedy to Siergiej Kriwiec trafił w poprzeczkę. Potem w dobrej sytuacji znalazł się Maksym Czekała, ale strzelił w golkipera kaliszan.

Piłkarze KKS-u szukali swoich szans w kontratakach. W pierwszej części najlepsza okazję miał Bartłomiej Putno jednak nie trafił w bramkę.

W 70. minucie Filip Wilak dokładnie podał do Łukasza Spławskiego, ten zagrał piłkę wzdłuż bramki, a do siatki wpakował ją Eryk Kryg. W ostatnich 10 minutach KKS-iacy rzucili się do odrabiania strat, ale dobrze bronił Miłosz Mleczko.