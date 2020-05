KKS Kalisz. W lipcu ruszają rozgrywki Pucharu Polski

W marcu jeszcze przed zawieszeniem rozgrywek ligowych udało się rozegrać 1/16 finału wojewódzkiego Totolotek Pucharu Polski. Kolejna runda, już z udziałem KKS-u Kalisz, miała się odbyć 25 marca. Pucharowa rywalizacja zostanie dokończona.

Wznowienie rozgrywek o Totolotek Puchar Polski ma nastąpić w lipcu. W 1/8 finału rywalizacja toczyć się będzie w następujących parach:

SKP Słupca - KKS 1925 Kalisz

KS Opatówek - Polonia Środa Wielkopolska

Iskra Szydłowo - Centra Ostrów Wielkopolski

GKS Grębanin - Nielba Wągrowiec

Kotwica Kórnik - Mieszko Gniezno

OTPS Winogrady Poznań - Stainer Polonia Leszno

Stella Luboń - Sokół Kleczew

TP Ostrovia 1909 - Victoria Ostrzeszów

Finały wojewódzkie mają się zakończyć do 15 sierpnia. Oznacza to, że kolejne rundy toczyć się będą w odstępach tygodniowych. Wielkopolski ZPN w najbliższym czasie przeprowadzi losowanie dalszych faz pucharowej drabinki, by kluby mogły wcześniej przygotować się organizacyjnie do ewentualnych dalszych gier. Konkretnych terminów jeszcze nie ma.

KKS wznawia treningi w następnym miesiącu. Dokładny termin będzie znany za kilka dni, a według prezesa Roberta Trzęsały optymalny termin to poniedziałek, 15 czerwca.