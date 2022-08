KKS Kalisz - Widzew Łódź. Taki mecz zdarza się raz na kilkadziesiąt lat! Pucharowa sensacja! ZDJĘCIA

W 7 minucie w zamieszaniu w polu karnym widzewiacy próbowali wepchnąć piłkę do siatki, sędzia nawet na chwilę przerwał akcję, ale ostatecznie uznał, że bramki nie było. Pięć minut potem kaliszanie zmusili gości do błędu. Adrian Łuszkiewicza zagrał piłkę w pole karne, Piotr Giel przedłużył pofdanie do niepilnowanego Nestora Gordillo, a ten bez problemu umieścił piłkę w siatce!

W 16 minucie kolejna składa akcja KKS-u, niestety, po główce piłka wyszła na aut tuż przy słupku. Gospodarze śmiało atakowali, bo defensywa Widzewa robiła błąd za błędem. Łodzianie odgryźli się minimalnie niecelnym strzałem Karola Danielaka.

W 21 minucie po rzucie rożnym celnie główkował z 10 metrów Filip Kendzia i było 2:0! Miejscowi nie spoczeli na laurach. Minęła zaledwie minuta i znów skladna akcja kaliszan, podanie Nikodema Zawistowskiego do Gordillo, który znów trafił! 3:0!