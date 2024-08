KKS Kalisz znów wygrał w Chojnicach! Mateusz Gawlik znów trafia do siatki

- Rozegraliśmy dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Myślę, że to jest nasze najlepsze spotkanie w tym sezonie. Ja będę mocno oczekiwał żebyśmy utrzymali ten poziom, jaki dzisiaj zaprezentowaliśmy. Mieliśmy bardzo dobrą energię już od pierwszej minuty. W pierwszej połowie byliśmy naprawdę bardzo groźnym zespołem i myślę, że ta bramka zdobyta zaraz po przerwie to było zwieńczenie naszej bardzo dobrej gry. Na pewno muszę też podkreślić, że graliśmy na bardzo dobrze przygotowanym boisku. Murawa bardzo odpowiadała naszemu stylowi gry, także to był na pewno dodatkowy plus. Pochwaliłbym jeszcze naszego bramkarza, bo w drugiej połowie była jedna bardzo dobra okazja dla przeciwnika, ale Maciej Krakowiak wykazał się bardzo dobrymi umiejętnościami i nie pozwolił rywalom zdobyć bramki. Ja się bardzo cieszę z tego, jak się dziś prezentowaliśmy i mam nadzieję, że w kolejnych meczach będziemy prezentować się tak samo dobrze - podsumował trener Marcin Woźniak.